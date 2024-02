Bundesliga, sfida al vertice: 3 motivi per vedere Bayer Leverkusen-Bayern Monaco

Tutto sulla super sfida tra Bayer Leverkusen e Bayern Monaco, valida per il primo posto in classifica in Bundesliga

Bayer 52, Bayern 50: la differenza tra le due squadre che guidano la capolista è in una consonante, in 2 punti e, naturalmente, in prospettive molto diverse. Domani, alle ore 18.30, ci sarà il confronto diretto: prima contro seconda, si gioca a Leverkusen. Ecco quali sono i motivi di maggior interesse della sfida di Bundesliga.

1) La differenza tra Xabi Alonso e Thomas Tuchel. Lo spagnolo, accreditandosi per il titolo, cosa che non era prevista a inizio stagione, ha già vinto la sua sfida. Il tedesco, invece, costretto a inseguire, rischia di passare alla storia come il primo che non ha saputo conquistare la Bundesliga dopo 11 anni di dominio. L’uno potrebbe anche usare Leverkusen come trampolino di lancio per altre destinazioni. L’altro sarà costretto a vivere con l’ombra di Jurgen Klopp, in uscita da Liverpool. Un “fantasma” destinato a essere presente anche qualora riuscisse a condurre in porto la stagione nel migliore dei modi.

2) Una gara alla pari. Lo è di fatto per due motivi. Intanto, il Bayer Leverkusen merita di essere dove si trova: non ha mai perso, piace per come interpreta le partite, si è laureato campione d’inverno e, le poche volte in cui è sembrato rallentare, si rimette subito in marcia. In più, c’è quanto è successo nella sfida dell’andata: all’Allianz Arena è finita in pareggio e lì si è visto tutto il carattere della squadra. Ogni qualvolta il Bayern è andato avanti, la risposta è arrivata. Nel primo tempo sono trascorsi 17 minuti tra il vantaggio di Kane e il pari di Grimaldo. E quando nel finale Tel ha servito il pallone a Goretzka del 2-1, al quinto di recupero Palacios ha trasformato il rigore a sua disposizione.

3) Sfida tra giovani. Ci sono due stelle giovani che fanno sognare per quanto hanno già fatto nei rispettivi club. Entrambi hanno 20 anni e i nomi sono quelli di Jamal Musiala e Florian Wirtz. La differenza tra loro, secondo la quotazione di mercato di transfermarkt, è di 10 milioni e la quotazione è su altissimi livelli: 110 e 100. A SportBild Lothar Matthaus ha parlato dell’ipotesi che i due possano giocare insieme: «Il passaggio al Bayern sarebbe un’opzione per Wirtz». E ha sostenuto quanto sarebbe intrigante vederli in un attacco insieme a Sané: «Sarebbe un reparto offensivo che non avrebbe eguali al mondo in termini di creatività e velocità». L’attaccante del Leverkusen ha un contratto fino al 2027. Vedremo se con lui il Bayern ripeterà quelle tipiche operazioni “alla Lewandowski”, consistenti nell’andare a prendere i pezzi pregiati del suo principale rivale in patria.