Bayer Monaco, non solo Maignan: piace un altro rossonero

Calciomercato Bayern Monaco, dopo Mike Maignan i bavaresi mettono nel mirino un altro calciatore del Milan

Il Bayern Monaco ha messo gli occhi in casa Milan per rinforzare la squadra nella prossima finestra di calciomercato. I bavaresi seguono infatti Mike Maignan, indicato come il candidato ideal per sostituire Manuel Neuer nel futuro, ma non è l’unico nome dei rossoneri che piace in Germania.

Come riportato da Kicker infatti i bavaresi sarebbero infatti piombati con forza su Theo Hernandez, terzino e pilastro della squadra di Stefano Pioli. La posizione dei rossoneri è chiara: Furlani e Moncada hanno in programma un incontro a fine stagione con l’entourage del calciatore per pianificare il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza a giugno del 2026, al 2028. Il Diavolo ha le idee chiare.