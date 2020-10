Hansi Flick, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato della prestazione di Douglas Costa contro il Duren in Coppa di Germania

«Sono già soddisfatto, si sono viste buone cose. Douglas Costa non è ancora al cento per cento, ma quando ha la palla crea pericoli. Sanè? Non vogliamo prendere alla leggera la sua situazione. Ci prenderemo tutto il tempo».