Bayern Monaco, Matthaus duro con Neuer: «Non merita la fascia»

Dopo le recenti critiche di Neuer al Bayern Monaco, L’ex Mattahus critica il portiere tedesco: «Non è più accettabile come capitano»

Manuel Neuer ha rilasciato pochi giorni fa un’intervista molto critica nei confronti del Bayern Monaco per la cessione di Tapalovic, amico del portiere tedesco. Lothar Matthaus, ex dei bavaresi e opinionista su Sky Deutschland ha così commentato la vicenda.

«Manuel Neuer non è più accettabile come capitano del Bayern. Ha sciato con noncuranza e ora sta attaccando duramente il club. Non ha detto qualche settimana fa che nessuno era al di sopra del club? È un’icona del calcio mondiale, uno dei più grandi giocatori che ha giocato per il Bayern e la Germania. Ero il più grande tifoso che si possa immaginare di lui, ma la colpa è sua: l’incidente sugli sci e l’intervista».