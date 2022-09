Bayern Monaco, Salihamidzic: «Lewandowski? Ora vi svelo com’è andata davvero»

Hasan Salihamidzic, ds del Bayern Monaco, ha parlato dell’addio di Robert Lewandowski: ecco com’è andata con l’attaccante

Hasan Salihamidzic ha parlato ai microfoni di El Pais dell’addio di Robert Lewandowski al Bayern Monaco.

LE PAROLE – «Volevamo rinnovare il suo contratto, ma lui no. E abbiamo deciso che era meglio cederlo ora che liberarlo a zero nel 2024. Il Barcellona ha costruito una rosa eccezionale, ma noi abbiamo delle regole e, quando rinnoviamo con gli over-30, non aggiungiamo più di un anno. Non eravamo disposti a dargli un quadriennale ad uno stipendio così alto, è una strategia. Lewy ha portato delle bottiglie di champagne, ci siamo salutati da veri amici. Lui parlerà sempre bene del Bayern e così noi di lui».