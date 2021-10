Bayern Monaco, Sule via a zero? Tanti club di Premier sul difensore

Il Bayern Monaco potrebbe perdere Niklas Sule a parametro zero: ancora nessuna offerta al difensore per il rinnovo del contratto

Il Bayern Monaco potrebbe perdere Niklas Sule a parametro zero. All’agente del difensore tedesco, nonostante gli apprezzamenti del tecnico Julian Nagelsmann, non è pervenuta alcun offerta per il rinnovo del contratto.

Sulle tracce di Sule ci sono numerosi club della Premier League e l’addio, a meno di clamorosi colpi di scena, potrebbe verificarsi addirittura a gennaio. Antonio Rudiger, ora al Chelsea, sarebbe il suo sostituto.