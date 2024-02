Bayern Theo Hernandez, dalla Germania spaventano il Milan

Il Bayern Monaco pensa al presente ma anche al futuro: senza Tuchel ma con la possibilità di guardare al mercato e soprattutto a Theo Hernandez

Dalla Germania spaventano il Milan perché i bavaresi vogliono fare sul serio per il terzino francese dei rossoneri. In caso di addio con Davies è lui il prescelto per la corsia mancina della formazione tedesca.