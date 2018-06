Bernd Leno potrebbe non essere il successore di Pepe Reina, bensì quello di Peter Cech all’Arsenal

Il Bayer Leverkusen è sempre stato chiaro, ribadendo più volte la sua volontà di cedere Bernd Leno soltanto per un’offerta tra i 20 ed i 25 milioni di euro. Non incontrando però i favori di Aurelio De Laurentiis, non disposto a svenarsi per regalare il portiere tedesco a Carlo Ancelotti. Ecco, quindi, spuntare l’Arsenal che, dopo Lucas Torreira, sarebbe vicino a mettere sotto contratto un altro obiettivo del Napoli.

La notizia arriva dalla Germania, da SportBild per la precisione. Se fin qui le trattative sono andate per le lunghe, adesso le cose per Leno, che ha chiaramente chiesto al Bayer Leverkusen di essere ceduto, motivo per cui i tedeschi hanno ingaggiato Hradecky, potrebbero evolversi più rapidamente. Verrebbe così meno uno dei nomi in lizza per la successione di Pepe Reina e rimarrebbero in corsa soltanto Alphonse Areola e Salvatore Sirigu, due che Carlo Ancelotti conosce bene per averli allenati quando sedeva sulla panchina del Paris Saint-Germain. Gioventù o esperienza, il mercato del Napoli è ad un bivio. Curioso, poi, che l’Arsenal avrebbe praticamente strappato dalle mani del club partenopeo anche un altro grande obiettivo come Lucas Torreira. Doppia beffa.