Belgio Italia, che numeri in tv: il dato record sugli spettatori

Belgio-Italia, oltre 17 milioni di tifosi a sostenere gli Azzurri dai piccoli e grandi schermi Mai così tanti telespettatori da quando è iniziato l’Europeo. Erano sintonizzati con Monaco di Baviera quasi 3 italiani su 4: sommando i dati di Rai e Sky, lo share ha raggiunto il 73,4%. Quasi tre italiani su quattro ieri sera erano sintonizzati con Monaco di Baviera, per seguire in diretta la partita tra Italia e Belgio: sommando i dati di Sky e Rai, infatti, la gara degli Azzurri ha raggiunto il 73,4% di share, per un totale di 17.439.000 telespettatori.

Durante questi Europei la Nazionale mai aveva raggiunto così tanti spettatori da quando è iniziato Uefa Euro 2020. Nello specifico, su Rai1 la partita è stata seguita da 15 milioni e 483 mila spettatori, per uno share che si è attestato sul 65,2%. Su Sky Sport 1 la gara tra i ragazzi di Mancini e i Diavoli Rossi ha totalizzato invece 1.956.000 telespettatori, con uno share dell’8,2%.