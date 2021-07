Belgio Italia, gol annullato a Bonucci: niente da fare – VIDEO

Leonardo Bonucci aveva portato in vantaggio l’Italia ma il suo gol è stato annullato: ecco la decisione del direttore di gara – VIDEO

Leonardo Bonucci aveva portato in vantaggio l’Italia contro il Belgio: il numero 19 era stato il fortunato goleador della carambola in area belga dopo la deviazione di Di Lorenzo su punizione dalla sinistra.

Non basta però perchè il gol viene annullato: al momento della punizione, sono tre gli azzurri in fuorigioco e dunque vantaggio vanificato con l’Italia che spinge per ritrovare il gol.