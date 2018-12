Allegri blinda Benatia: «Sarebbe una follia lasciarlo andare»

Massimiliano Allegri ha parlato in zona mista dei suoi giocatori e ha blindato Benatia: il difensore può rimanere in bianconero

Medhi Benatia lascia la Juventus? Il difensore marocchino ha parlato di momento difficile nei giorni scorsi, sfogandosi sui social. Il centrale bianconero ha collezionato solo 6 presenze in questa stagione e sta pensando di andare via. Non è di questo avviso Max Allegri che ha provato a blindare il suo difensore. Max è contento della rosa a sua disposizione e non vorrebbe intaccare gli equilibri con cessioni o nuovi arrivi e proverà a convincere il difensore, cercato all’estero ma anche in Italia, a non andare via.

«Non penso che andrà via, è un giocatore importante, ha disputato sei partite, in alcune occasioni non stava bene, ma darlo via sarebbe una follia. Gli sfoghi fanno bene e poi le cose si rimettono subito a posto» ha detto l’allenatore bianconero che ha chiuso le porte alle cessioni: «Penso che questa rosa rimarrà tutto, salvo cose eclatanti. Cancelo ormai è rientrato, Bernardeschi e Khedira anche. Barzagli e Cuadrado sono fuori ma non mi preoccupano e Spinazzola sta bene, si deve solo riprendere nel migliore dei modi perché ci sarà Coppa Italia e la Supercoppa».