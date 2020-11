Benevento a trazione italiana: Improta firma il record

Il Benevento di Simone Inzaghi coglie un importante vittoria contro la Fiorentina grazie alla prima rete in Serie A di Improta

Riccardo Improta firma l’importantissima vittoria del Benevento alla prima al ritorno sulla panchina della Fiorentina di Cesare Prandelli. Un Benevento che raccoglie i frutti di un lavoro meticoloso di Inzaghi, soprattutto considerando l’impiego di calciatori italiani.

Sono cinque gli italiani andati in gol in questa Serie A nel Benevento: meglio di tutti. L’ultimo è appunto Improta, alla prima gara in campionato.