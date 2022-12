Benevento, Forte: «Il risultato maturato a Modena ci dà ulteriore convinzione che siamo sulla strada giusta»

Francesco Forte, attaccante del Benevento, ha parlato a margine Italian Sport Award del momento dei giallorossi

Francesco Forte, attaccante del Benevento, ha parlato a margine Italian Sport Award.

PAROLE – «Il risultato maturato a Modena ci dà ulteriore convinzione che siamo sulla strada giusta. Venivamo da un periodo particolare, il mister ci ha dato una mano a ritrovare la tranquillità che ci serviva. Abbiamo conquistato due vittorie e un pareggio, ora dobbiamo vincere a tutti i costi col Perugia per andare alla sosta più sereni e con una classifica consona alle nostre potenzialità. Vogliamo risalire la china, nello spogliatoio ci siamo ulteriormente ricompattati. Puoi vincere e perdere con chiunque, la serie B insegna questo, ma il Benevento è forte e ha messo alle spalle il momento di difficoltà. Non si vince a Parma per caso».