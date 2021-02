Benevento, Improta: «Sampdoria? Potevamo vincere 3-0»

Riccardo Improta, attaccante del Benevento, ha commentato il pareggio ottenuto in Serie A contro la Sampdoria: le sue parole

«Abbiamo conquistato un buon punto, ma potevamo sicuramente vincere. Dispiace aver subito gol nella ripresa. Abbiamo affrontato una Sampdoria in grande forma, non è stato facile. Potevamo raddoppiare o addirittura segnare il 3-0 considerate le occasioni, ma quando non riesci a segnare probabilmente subisci come è accaduto. Peccato».