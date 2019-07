Benevento, Inzaghi: «Felice per lo spirito che ho visto»

Benevento, Inzaghi commenta la prima partita stagionale, contro il Napoli: ecco le sue parole dopo la vittoria in amichevole

Filippo Inzaghi ha regalato la prima gioia al suo Benevento: prima partita stagionale e vittoria contro il Napoli del suo maestro Carlo Ancelotti.

Queste le sue parole a Sky Sport: «Il risultato non conta nulla, contava fatta una bella partita. Sono felice per lo spirito che ho visto. Complimenti al vecchio allenatore Bucchi e alla società per il gruppo che hanno costruito».