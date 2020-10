Benevento Napoli, la sfida tra i fratelli Insigne: stessa fascia, maglie diverse

In Benevento-Napoli sarà la prima volta che Lorenzo e Roberto Insigne si incroceranno da avversari

La quinta giornata di Serie A offre un derby che manca dalla stagione 2016-2017. Nella domenica di campionato, si sfideranno infatti Benevento e Napoli allo stadio Vigorito. Sanniti contro partenopei, per una partita tra due società con due presidenti amici e che si stimano: Oreste Vigorito e Aurelio De Laurentiis. Ma quello di domenica sarà un derby “famigliare”, dato che sul terreno di gioco si affronteranno due fratelli: Lorenzo e Roberto Insigne. Il primo con indosso la maglia azzurra, il secondo con quella giallorosso.

DERBY INSIGNE – I due Insigne si sfideranno con casacche diverse, dopo aver condiviso il sogno Napoli, ma sulla stessa fascia. Lorenzo, infatti, gioca a sinistra mentre Roberto agisce agisce a destra. Si ritroveranno così faccia e faccia, come probabilmente accaduto tante volte nella loro gioventù tra le strade di Frattamaggiore. Le differenze tra i due fratelli sono tante. A partire dall’età. L’Insigne del Napoli è nato nel 1990, quello del Benevento nel 1994: quattro anni di differenza, che dal punto di vista calcistico possono voler dire tanto a livello d’esperienza. Uno è destro, l’altro è mancino con un talento che li accomuna: tanto che da ragazzini c’era addirittura che diceva che Roberto fosse più forte di Lorenzo.

UNA VOLTA INSIEME – Lorenzo e Roberto hanno però giocato insieme con la maglia del Napoli. Una volta, nel 2013. Era gennaio e in un Napoli-Palermo, Mazzarri fa entrare in campo il più giovane degli Insigne. I due dialogano insieme e si divertono con la maglia dei loro sogni per 6 minuti ed entrano nella storia del club partenopeo: diventano gli unici fratelli, napoletani di nascita, a esser scesi in campo insieme con il Napoli. Ora i due si sfideranno in Benevento-Napoli, e chissà se il futuro potrà vederli ancora duettare per gli stessi colori.