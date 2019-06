Benevento, Vigorito: «Obiettivo Serie A». E sul nuovo allenatore…

Il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, ha parlato in conferenza stampa del futuro del club tra Serie B e Serie A

Nel corso della conferenza stampa tenutasi oggi pomeriggio, il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, ha parlato della stagione appena conclusa e della prossima stagione che ha come obiettivo la Serie A. Ecco le sue parole: «Noi stiamo costruendo un progetto che ci permetta, una volta tornati in Serie A, di poterci restare con tranquillità e ambizione. Per questo stiamo cercando di limitare gli errori e stiamo cercando di far crescere l’azienda chiamata Benevento Calcio».

«Allenatore? Stiamo cercando di individuare il profilo più adatto per questa squadra. Cerchiamo una figura ambiziosa ma non presuntuosa, umile ma non remissiva. Un allenatore che sebbene non abbia una grande carriera alle spalle abbia quella fame di volerla fare. Il nostro direttore è al lavoro 24 ore su 24».