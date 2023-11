Al Da Luz, il match valido per la quinta giornata dei gironi della Champions League 2023/2024 tra Benfica e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Al Da Luz, Benfica e Inter si affrontano nel match valido per la quinta giornata dei gironi della Champions League 2023/2024.

Benfica-Inter 3-3: sintesi e moviola

99′ – Termina qui la partita del Da Luz.

98′ – Ultimi due cambi per il Benfica: dentro Chiquinho e Gouveia, fuori Joao Mario e Rafa Silva.

95′ – PALO INTER – Barella va a botta sicura e colpisce il legno.

90′ – Nove minuti di recupero.

89′ – Occasione Benfica: in contropiede Rafa prova il destro, pallone che si spegne sul fondo.

88′ – Terzo cambio per il Benfica: dentro Araujo e fuori Di Maria.

85′ – Benfica in dieci: Antonio Silva commette un brutto fallo su Barella. Il Var richiama l’arbitro che va al monitor e poi estrae il rosso.

83′ – Di Maria va con il mancino, ma è bravissimo Audero a deviare in corner.

79′ – Cambi per il Benfica: fuori Florentino e Tengstedt, dentro Kokcu e Musa . Nell’Inter dentro Lautaro e fuori Sanchez.

77′ – Cambio per l’Inter: dentro Dimarco e fuori De Vrij.

76′ – Ammonito Cuadrado per un fallo in ritardo

71′ – GOL INTER – Sanchez non sbaglia. Pareggio dei nerazzurri.

68′ – RIGORE PER L’INTER – Thuram viene steso in area e per l’arbitro non ci sono dubbi.

67′ Triplo cambio per l’Inter: dentro Barella, Thuram e Cuadrado al posto di Klaassen, Arnautovic e Darmian.

64′ – Occasione Benfica: ripartenza fulminea con Tengstedt ostacolato bene da Bisseck.

57′ – GOL INTER – Acerbi in mezzo per Frattesi che in girata con il mancino supera Trubin.

51′ – GOL INTER – Arnautovic con il tap-in è bravo a mettere in rete la respinta di Trubin.

50′ – Sanchez ci prova su calcio di punizione, ancora Trubin in corner.

48′ – Carlos Augusto prova il mancino, Trubin devia in calcio d’angolo.

46′ – Ripartiti.

INTERVALLO

45’+4 – Fine primo tempo.

45′ – Saranno 4 i minuti di recupero.

42′ – Si rivede in avanti l’Inter con Bisseck che crossa in mezzo: De Vrji manca il colpo di testa ma allunga per Carlos Augusto, che calcia alto.

34′ – GOL BENFICA – Tris di Joao Mario, che riceve sul cross di Tengstedt, controllo con il fianco e tripletta dell’ex.

26′ – Primo spunto offensivo dell’Inter: Frattesi cerca in profondità Arnautovic, che calcia in semi spaccata: Trubin mette in corner.

22′ – Ancora un’occasione per i padroni di casa: Di Maria si coordina da fuori area e calcia al volo. Pallone che esce di un soffio.

13′ – GOL BENFICA – Asllani perde palla ai limiti della propria area, il Benfica recupera e il pallone finisce a Joao Mario che fa doppietta

10′ – Darmian trova il fondo e crossa, palla a Carlos Augusto che viene murato dalla difesa. Ancora un rimpallo e palla ad Asllani per la conclusione da fuori, bloccata da Trubin.

6′ -Il Var conferma il gol dei portoghesi: la posizione di Tengstedt era regolare.

5′ – GOL BENIFCA – sponda di Tengstedt per Joao Mario che arriva dalle retrovie e insacca.

1′ – Inizio partita

Migliore in campo: a fine partita

Benfica-Inter 3-3: risultato e tabellino

MARCATORI: 5′, 12′, 34′ Joao Mario, 51′ Arnautovic, 57′ Frattesi, 71′ rig. Sanchez,

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Aursnes, Antonio Silva, Otamendi, Morato; Joao Neves, Florentino (79′ Kokcu); Di Maria (88′ Araujo), Rafa Silva (98′ Gouveia), Joao Mario (98′ Chiquinho); Tengstedt (79′ Musa). All. Schmidt.

INTER (3-5-2): Audero; Bisseck, De Vrij (77′ Dimarco), Acerbi; Darmian (67′ Cuadrado), Frattesi, Asllani, Klaassen (67′ Barella), Carlos Augusto; Sanchez (79′ Lautaro), Arnautovic (67′ Thuram). All. Inzaghi.