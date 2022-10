Benfica, Schmidt: «Faremo di tutto per vincere»

Le parole del tecnico del Benfica, Schmidt, in conferenza stampa: «Non cambieremo la nostra identità, ma proveremo a saper soffrire»

Roger Schmidt, tecnico del Benfica, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida tra i portoghesi e il Paris Saint-Germain. Di seguito le sue parole.

«Loro hanno il vantaggio di giocare in casa, ma noi siamo pronti ad andare in campo con coraggio e mostrare anche in questo stadio la fiducia che abbiamo in noi stessi. Faremo di tutto per vincere o almeno strappare un punto. Non siamo venuti qui per nasconderci. Non cambieremo la nostra identità, ma proveremo a saper soffrire. È sempre difficile batterli, dovremo essere al top e lavorare di squadra»