Benitez: «Il Napoli può vincere la Champions»

Rafa Benitez, ex allenatore di Napoli e Inter, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della Champions degli azzurri. Le sue dichiarazioni:

«Perché non potrebbe vincere la Champions il Napoli? Tutti danno sempre gli stessi nomi, ma per me la squadra di Spalletti ha tutte le carte in regola per imporsi anche in Europa. Poi c’è l’euforia di una città in grado di essere benzina e spinta per la squadra. Per me può farcela».