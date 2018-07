Benzema, il Napoli fa sul serio

Partita la trattativa tra Napoli e Real Madrid per Karim Benzema, che potrebbe il colpo di mercato dei partenopei.

Il Napoli vuole rispondere all’acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus e lo vuole fare con un giocatore sempre del Real Madrid.

E’ partita, infatti, l’offensiva del Napoli per tentare di strappare al Real Madrid l’attaccante francese Karim Benzema, che potrebbe essere il vero colpo del mercato dei partenopei allenati da Carlo Ancelotti.

L’offerta del Napoli per il giocatore francese, Benzema, che ha visto i suoi compagni di Nazionale vincere il Mondiale in Russia, mentre lui non è stato convocato da Deschamps, è di 45 milioni di euro.

Il Napoli spera di strappare l’accordo con il giocatore e con il Real Madrid portando Karim Benzema sotto il Vesuvio, anche grazie ai buoni rapporti che intercorrono tra il giocatore e Carlo Ancelotti, allenatore dei partenopei, sin dai tempi in cui il tecnico era al Real Madrid.

Benzema non rappresenta la prima scelta del Napoli, almeno per i tifosi partenopei visto che chiedono a gran voce il ritorno di Edinson Cavani, ma la dirigenza del Napoli, con a capo il Presidente De Laurentiis, sta lavorando per portare da Ancelotti il suo ex attaccante.