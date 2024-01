Benzema Lione, in Francia ci credono, ma la trattativa è complessa

Benzema al Lione? La suggestione di calciomercato prende piede in Francia, ma la trattativa non è semplice

Karim Benzema può tornare al Lione. Questo è quanto riportano i quotidiani sportivi francesi sul possibile ritorno dell’attaccante nella squadra che lo ha lanciato. Allo stesso tempo però nessuno crede che la trattativa sarà così semplice. Il calciatore ha manifestato in maniera esplicita il suo malessere per il trasferimento in Arabia Saudita all’Al-Itthiad per uno stipendi di 200 milioni a stagione.

L’ex Pallone d’Oro è tornato in Arabia Saudita con 17 giorni di ritardo sulla data del ritiro. La sua assenza, anche se giustificata in un secondo tempo dalla dirigenza, ha infastidito la squadra di Gedda e per questo motivo la pista dell’addio anticipato non è da escludere. RMC Sport ha riportato che il Lione starebbe lavorando dietro le quinte, puntando sui buoni rapporti tra il Gruppo Eagle, proprietario della squadra francese, con l’Arabia Saudita. In caso di riuscita della complicata trattativa, si tratterebbe del secondo grosso addio dopo quello di Jordan Henderson, che ha lasciato l’Arabia Saudita pochi giorni fa dopo appena sei mesi e, dopo una trattativa anche con la Juve, ha firmato con l’Ajax.