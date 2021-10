Benzema: «Vittoria importante, questa squadra è molto forte» – VIDEO

Karim Benzema ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in Nations League contro la Spagna: le sue parole

«Per me è un titolo molto importante, sono orgoglioso del modo in cui ho lavorato negli ultimi anni e ovviamente tornare a giocare e vincere con questa squadra mi rende molto felice. Come dicevo, c’è tanto lavoro dietro. Ora posso godermi questo successo insieme ai miei compagni, punteremo in alto anche in futuro perché la rosa è davvero molto forte».