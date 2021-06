Italia, Berardi: «Spero di arrivare più in alto possibile a Euro2020»

Domenico Berardi ha sugellato la vittoria dell’Italia contro la Repubblica Ceca: ecco le dichiarazioni dell’attaccante del Sassuolo

Domenico Berardi ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo Italia-Repubblica Ceca.

«Sono contentissimo a parte i primi minuti che dovevamo prendere il ritmo. Questo test era importante per noi per prepararci al meglio. Il mister ci dice sempre alla fine chi sarà titolare, devo continuare così e fare ancora meglio. Io cerco di dare sempre il massimo, poi le scelte le farà il mister. Io, Chiesa o Bernardeschi, uno vale l’altro, siamo tre giocatori forti. Posso ancora migliorare, non si smette mai di farlo. Dove possiamo arrivare? Spero più in alto possibile».