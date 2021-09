Nuovo record nel mirino per Bereszynski: nessuno come lui alla Sampdoria

Sampdoria, Bereszynski entra nella classifica di migliori assist man di Serie A: il polacco eguaglia il suo record e ne punta un altro

Bartosz Bereszynski, terzino della Sampdoria, entra nella classifica dei migliori assist-man di Serie A. I numeri del polacco nella stagione 2021/22 sono molto promettenti e gli fanno raggiungere un nuovo record.

Con l’assist fornito nell’ultimo match di campionato, Bereszynski ha già eguagliato il suo record di passaggi vincenti in una singola stagione di Serie A (due). Il terzino polacco potrebbe diventare il primo difensore della Sampdoria a servire assist in tre match di fila in Serie A a partire da Max Tonetto nel gennaio 2005.