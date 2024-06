Bergomi CRITICA Cambiaso: «Con lui l’Italia non riesce a combinare NULLA sulla fascia»

Beppe Bergomi ha analizzato i cambi di Luciano Spalletti contro la Spagna, soffermandosi sull’ingresso di Cambiaso durante il match dell’Italia

In collegamento con Sky Sport, l’opinionista Beppe Bergomi ha analizzato i cambi di Luciano Spalletti contro la Spagna, parlando in particolar modo dell’esterno dell’Italia Cambiaso.

PAROLE – «Pensiamo a Cambiaso: non è un attaccante esterno, ma un quinto. Il suo ingresso è stato una soluzione difensiva, così non risolvi nulla. Mi sarei aspettato un cambio di modulo da parte del ct e continuo a credere che l’Italia, per le convocazioni che ha fatto e quindi per i calciatori che oggi ha a disposizione in Germania, debba valutare il ritorno alla difesa a tre, con un centrocampo diverso e un giocatore avvicinato a Scamacca o comunque al centravanti».