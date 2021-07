Berisha saluta la Spal: «È stato un piacere. Non vedo l’ora di iniziare col Torino»

Il portiere Etrit Berisha ha salutato la Spal sui social e si è lanciato verso la sua nuova avventura al Torino

Etrit Berisha è il nuovo portiere del Torino, dopo aver trascorso due anni alla Spal. E sui social, l’estremo difensore ha voluto salutare la squadra biancazzurra e la città di Ferrara.

«Ferrara! È stato veramente un piacere essere dei vostri in questi 2 anni passati insieme, ho imparato tanto e ho dato tutto. In questa città mi avete fatto sentire come a casa…Adesso ricomincia il mio cammino con una nuova squadra e sono veramente felice, non vedo l’ora di iniziare!».