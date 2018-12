Berlusconi incontra Elliot: il punto sul futuro del Milan

L’ex presidente rossonero Silvio Berlusconi ha incontrato a Londra Gordon Singer, numero uno del fondo Elliott, per parlare del futuro del Milan

Silvio Berlusconi non ha ancora abbandonato il Milan, a quasi due anni dalla sua cessione. Secondo Milano e Finanza, l’ex presidente rossonero avrebbe infatti incontrato a Londra il numero uno del fondo Elliott, Gordon Singer.

Un incontro di lavoro che ha affrontato anche questioni extracalcistiche, ma in cui ha comunque tenuto banco il futuro dei rossoneri e le strategie per il rilancio della società nel calcio che conta, soprattutto alla luce delle ultime sanzioni UEFA in seguito alle violazioni del Fair Play Finanziario. Il Milan dovrà valutare molto attentamente le prossime manovre di mercato, ma intanto è stato escluso categoricamente un ritorno di Fininvest nel capitale rossonero. Berlusconi sembra infatti fortemente intenzionato a lavorare sul Monza per portarlo nella massima serie italiana.