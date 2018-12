Il super campione Cristiano Ronaldo ha postato su Instagram una foto del magnifico ritratto commissionato da Bernardeschi a Murran Billi

Con il Natale ormai vicinissimo, è tempo di regali. Quest’anno non sarà possibile per i calciatori la solita mini-pausa natalizia, con il Boxing Day italiano che vedrà diverse partite importanti. Dalla trasferta della Juventus in casa dell’Atalanta a Inter-Napoli, non ci sarà un attimo di tregua. Proprio in casa bianconera, Cristiano Ronaldo ha tenuto a ringraziare un amico speciale per un regalo a dir poco sbalorditivo. Come si può notare dall’ultimo post del portoghese, qualcuno ha regalato a CR7, in posa con il figlio, un suo enorme ritratto. La didascalia non aiuta a capire né l’autore né la provenienza, ma subito dopo, sempre su Instagram, si scioglie il mistero. A realizzare l’opera è stato Murran Billi, famoso artista e tatuatore di Firenze, che fotografato durante il lavoro, spiega come il grande quadro sia stato commissionato da Federico Bernardeschi. Un regalo molto apprezzato da CR7, a dimostrazione della solida amicizia nata tra i due.