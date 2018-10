Bernardeschi capo-popolo dopo la Polonia: gli azzurri cantano sul pullman – VIDEO

Polonia-Italia: Azzurri entusiasti dopo la vittoria di ieri sera. I giocatori al ritorno in albergo cantano l’Inno di Mameli guidati da Bernardeschi, che ha postato il video su Instagram

La vittoria di ieri contro la Polonia ha sancito per l’Italia la permanenza in Nations League e, probabilmente, anche qualcosa in più. Dopo mesi di digiuno e difficoltà gli Azzurri di Roberto Mancini sono tornati a vincere mettendo in mostra anche un discretissimo gioco. Forse non è abbastanza per poter festeggiare al momento, ma di sicuro qualche segnale di ottimismo e soprattutto di liberazione può essere lecito. Non è un caso che, subito dopo la partita, anche i giocatori azzurri si siano lasciati andare a qualche gesto di gioia al ritorno verso l’albergo che li ospitava.

In pullman a guidare la truppa è stato Federico Bernardeschi: l’attaccante della Juventus, uno dei nuovi leader dello spogliatoio della Nazionale, ha postato sulle proprie Instagram Stories un filmato della maggior parte dei giocatori intenti a cantare l’Inno di Mameli festeggiando così la vittoria dell’ultimo minuto contro i polacchi. Nell’ambiente azzurro si torna a respirare entusiasmo. Almeno quello.