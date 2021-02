Biasin non ha dubbi: «Due strade per l’Inter, Scudetto o fallimento»

Fabrizio Biasin ha parlato del periodo dell’Inter dopo l’uscita alle semifinali di Coppa Italia contro la Juve. Ecco le sue parole

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, ha parlato del momento dell’Inter a Sky Sport.

«Secondo me è una settimana molto importante in Serie A, soprattutto per l’Inter dopo l’eliminazione della Coppa Italia. Contro la Lazio, che è in gran forma, deve dimostrare che la sua Inter è all’altezza. Per me, uscita dall’Europa e dalla Coppa Italia, non mi sembra un grande mistero che l’Inter in questo momento abbia due sole strade, senza via di mezzo. La stagione può essere molto positiva se arriva la vittoria dello scudetto, dopo dieci anni senza aggiungere trofei in bacheca. Oppure può essere un fallimento, se arriva solo un secondo posto. Non vedo via di mezzo, francamente».