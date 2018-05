Biglia prima di Juve-Milan: «Vinceremo la Coppa se…»

Le parole di Lucas Biglia nel prepartita di Juventus-Milan, finale di Coppa Italia in programma alle ore 21 dallo Stadio Olimpico di Roma

Da pochi minuti il pullman del Milan è arrivato allo Stadio Olimpico. Lucas Biglia, rientrato tra i convocati dopo l’infortunio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport nel pre-partita dalla mixed zone dello stadio: «Se il mister avrà bisogno sarò pronto e mi farò trovare pronto e in condizione. Cosa ci siamo detti nel tragitto dall’albergo all’Olimpico? E’ una finale e la vogliamo vincere».

Prosegue e conclude Biglia: «Vogliamo cambiare la nostra stagione che fino a gennaio non è stata positiva, abbiamo tanta voglia e tanta fame. Locatelli al mio posto? E’ giovane solo a livello di età, ma ha qualità ed esperienza per poter giocare al meglio questa finale. Per vincere la Coppa dobbiamo fare una grandissima partita contro una grandissima squadra, dobbiamo essere bravi a saper sfruttare le occasioni durante la partita».