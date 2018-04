Lucas Biglia, alle prese con un infortunio alla schiena non di poco conto, si è detto ottimista sul rientro in campo

Infortunarsi al tramonto della stagione agonistica, è sempre uno shock per i calciatori. Sia perchè nelle ultime settimane ci si gioca tutto per gli obiettivi della squadra e anche quando, in estate, sono previste rassegne continentali o intercontinentali per le varie nazionali. Chiedere a Lucas Biglia per info. Il regista del Milan e dell’Argentina è stato vittima di una doppia frattura lombare e rischia di saltare sia il rush finale di campionato che i Mondiali in Russia.

Il centrocampista del Milan ne ha parlato a Sportia: «Ho parlato con il selezionatore, sto tentando di accorciare i tempi, come d’altronde cerco di fare ogni volta che mi infortuno. Questo non sarà nè il primo nè l’ultimo stop della mia carriera. I medici parlano di 6 settimane, però personalmente sono ottimista e voglio essere in campo per le ultime 2 partite del campionato di Serie A. Non è il tempo a preoccuparmi, ma il minutaggio in campo». Poi Biglia sposta il focus sulla sua Argentina, dichiarando: «E’ impossibile centrare risultati subito. Ogni volta che non riusciamo a vincere, veniamo uccisi ma continuiamo a giocare. Messi? Senza Leo siamo soltanto una buona squadra».