Biglietti Atalanta Fiorentina, la decisione della società. Il comunicato

Ecco tutte le informazioni sui biglietti di Atalanta Fiorentina dopo il rinvio, tra rimborsi e validità dei ticket

Dopo il rinvio di Atalanta Fiorentina con il recupero verso maggio, la società ha reso note tutte le informazioni per quanto riguarda i biglietti. Il comunicato ufficiale.

IL COMUNICATO – Atalanta BC comunica che i tagliandi acquistati attraverso il circuito Vivaticket per assistere alla gara Atalanta-Fiorentina, originariamente in programma alle 18 di domenica 17 Marzo e rinviata a data da destinarsi, saranno validi per la gara di recupero.

In alternativa, a partire dalle 10 di giovedì 21 sino alle 19 di giovedì 28 Marzo, sarà possibile ottenere il rimborso del prezzo del biglietto (escluse le commissioni di servizio Vivaticket) seguendo le procedure indicate al seguente link: