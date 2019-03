La Juventus nei quarti di finale di Champions League dovrà affrontare l’Ajax. Ecco tutte le info utili sui biglietti della sfida di ritorno allo Juventus Stadium

Quarto di finale di Champions League ostico per la Juventus che ha pescato un’avversaria molto temibile: l’Ajax. I bianconeri dovranno vedersela con i giovani terribili e temibili. L’incoscienza della Juventus contro l’esperienza della Juventus. L’Ajax ha battuto solo due volte la Juve in 12 precedenti, l’ultima vittoria risale al 1974. Poteva andare peggio ma poteva andare anche meglio. La gara con l’Ajax sarà da non sottovalutare per i bianconeri. L’andata si giocherà all’Amsterdam Arena il 9 o il 10 aprile, il ritorno in casa una settimana dopo, tra il 16 e il 17 aprile (la Uefa non ha ancora ufficializzato le date, lo farà a breve).

BIGLIETTI JUVENTUS-AJAX – Le prime due fasi sono dedicate agli J1897 Member e agli J1897 e Black&White Member, mentre l’ultima sarà la vendita libera. Terminate le vendite riservate Juventus Member, che si sono svolte dal 4 al 6 febbraio, alle 12 di giovedì 7 febbraio è scattata la fase di vendita libera che si concluderà il 12 marzo 2019 alle 20:30.

Biglietti Ajax-Juventus, i prezzi

Non ancora resi noti i prezzi. Nella sfida contro l’Atletico Madrid i prezzi variavano dai 75 euro per le curve ai 250 per la tribuna centrale e molto probabilmente seguiranno questa scia.

Biglietti Juventus-Ajax, dove acquistarli

Per il ritorno all’Allianz Stadium a questi tre link potranno essere acquistati i biglietti per la sfida:

Quarti di finale: Juventus-Ajax