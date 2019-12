Biglietti Napoli-Genk: info e dove acquistarli

Biglietti Napoli-Genk: tutte le informazioni per l’acquisto dei tagliandi per la sfida fra gli azzurri e i belgi, valida per l’ultima giornata del Gruppo E

Il Napoli di Carlo Ancelotti cerca di 3 punti che valgano la qualificazione agli ottavi di finale nella sfida dell’ultima giornata del Gruppo E di Champions League contro i belgi del Genk di Hannes Wolf. Biglietti Napoli-Genk: il club partenopeo ha ufficializzato le modalità di acquisto e i prezzi dei biglietti per assistere alla partita, che si giocherà martedì 10 dicembre 2019 alle ore 18.55 allo Stadio San Paolo di Napoli.

Biglietti Napoli-Genk: dove acquistarli

I tagliandi per vedere Napoli-Genk sono acquistabili:

Online sul circuito Ticketone.it

Presso le Ricevitorie abilitate e i Punti Plus

Per gli abbonati, come accade per tutte le gare interne della stagione, è previsto un diritto di prelazione.

I prezzi

I prezzi dei biglietti, come per le altre gare del Girone E che vedranno protagonisti in casa i campani, varieranno dai 20 euro della Tribuna Family ai 200 euro della Tribuna d’onore nel caso dei tagliandi interi, per i tagliandi ridotti (riservati agli abbonati) si andrà invece dai 14 euro ai 150 euro.

TARIFFA INTERA

Tribuna d’Onore: € 200,00

Tribuna Posillipo: € 80,00

Tribuna Nisida: € 60,00

Tribuna Family: € 20,00/€ 5,00 (ridotto under 12)

Distinti: € 45,00

Curve: € 25,00

TARIFFA AGEVOLATA RISERVATA AGLI ABBONATI (con 25% di sconto)

Tribuona d’onore: € 150,00

Tribuna Posillipo: € 60,00

Tribuna Nisida: € 45,00

Distinti: € 30,00

Curve: € 14,00