Biglietti Roma Brighton, ecco il sold out numero 50

Biglietti Roma Brighton: lo stadio olimpico regista il cinquantesimo sold out: anche quelli disponibili per il ritorno sono già tutti esauriti

La Roma prepara la sfida di giovedì in Europa League contro il Brighton e i tifosi hanno riposto presente per l’impegno. Contro gli inglesi, come riportato dal Corriere della Sera, lo stadio Olimpico ha registrato il cinquantesimo sold out e anche i biglietti a disposizione per il ritorno in Inghilterra – 1.400 – sono già esauriti.

De Rossi intanto prepara la sfida, cercando di mantenere il mistero sulla formazione: il tecnico ha schierato sia la difesa a 3 che a 4 e cercherà di non dare punti di riferimento a De Zerbi fino al giorno della partita.