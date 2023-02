Bisoli: «Vi racconto il SudTirol e la Serie B, un campionato mai scontato»

Le parole di Pierpaolo Bisoli, allenatore del SudTirol, che sta stupendo tutti in Serie B. Tutti i dettagli

Pierpaolo Bisoli è uno dei tecnici del momento della Serie B. Il suo SudTirol è quarto in classifica a 5 punti dal Genoa secondo e rappresenta la grande sorpresa della categoria.

CLASSIFICA – «Noi cerchiamo sempre di migliorarci e ci riusciamo. Non pensiamo mai di aver ottenuto qualcosa, se non di aver capito che con il lavoro e l’organizzazione si raccolgono i risultati».

L’EX MARCONI IN GOL CON L’AVELLINO – «Vuol dire che era allenato bene! Ma sabato anche Odogwu ne ha fatti due con noi…».

ODOGWU – «É un piccolo Lukaku, se non si fosse accontentato del suo strapotere fisico, con la sua tecnica sarebbe arrivato in B prima».

CARATTERE – «Non ho un procuratore, non frequento salotti, penso solo al bene della mia società e dei miei giocatori. Di sicuro ho modellato il mio carattere, vado meno allo scontro, più al confronto».

IL RIMPIANTO – «Bologna. Solo 5 partite… Ero arrivato in A dopo la gavetta, me la sono giocata male io».

L’ESPERIENZA IN B – «Conta tanto. Saper gestire i momenti, non farsi prendere dall’ansia o dall’entusiasmo. In A tante partite sono scontate, in B no, mai».

GILARDINO, CANNAVARO E DE ROSSI – «Bravo Gilardino, è molto umile. Col Venezia ha tolto due punte, messo due difensori e ha vinto. Gli altri due hanno ereditato situazioni molto più difficili».

SCINTILLE CON INZAGHI – «Una piccola frizione, ma per un equivoco. Ci siamo abbracciati, è una bravissima persona. Sapeva che è dura giocare contro di noi».

ALLENATORI STRANIERI ESONERATI IN B – «Non conta la teoria, ma la pratica, la conoscenza dei punti deboli e della differenza dei campi».

CRISI BRESCIA – «Il presidente deve tornare a fare il presidente, Cellino sa di calcio e deve pensare lui alla squadra».