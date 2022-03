Genoa Empoli, la conferenza stampa di Blessin

Le parole di Alexander Blessin nella conferenza stampa pre Genoa Empoli

Alexander Blessin, allenatore del Genoa, è intervenuto in occasione della conferenza stampa in vista della partita di domani contro l’Empoli. Queste le sue dichiarazioni.

PARTITA IMPORTANTE – «Questa domanda me l’hanno fatta sempre nelle ultime settimane. Non si può pensare che non sarà una partita importantissima. E’ chiaro che lo sia. Non c’è da discutere. E’ chiaro che domani vogliamo anche presentarci nel miglior modo possibile e vogliamo vincere questa partita».

EKUBAN E PICCOLI – «Ci mancano, è chiaro. Nelle ultime partite non abbiamo fatto molti gol ma abbiamo creato tanto. E quello che ci manca è la finalizzazione e di fare gol e quello bisogna farlo meglio per vincere. Queste lesioni muscolari necessitano di un po’ di tempo per le cure. Adesso l’andamento è buono, ma per entrambi troneranno dopo la sosta della nazionale».

DESTRO – «Ho parlato con lui. Ha ottime qualità, abbiamo bisogno di lui e ci aiuterà. Se domani giocherà dall’inizio o meno è un altro discorso ma avrà minuti per giocare».

BANI E MAKSIMOVIC – «Sono a disposizione. Si sono allenati correttamente e sono disponibili. E’ sempre un bene avere questi giocatori e disposizione perchè danno una certa qualità».

RIGORISTA – «Non vogliamo scoprire le carte di chi tira e chi non tira. Criscito era rigorista, ora non può giocare perchè è infortunato ma anche nelle cinque gare precedenti avevamo un giocatore designato. L’importante è aver buoni tiratori. Se ne abbiamo un paio abbiamo possibilità e dobbiamo solo scegliere».

VASQUEZ E CALAFIORI – «Per quanto riguarda la fascia sinistra, Vasquez è forte e nella fase difensiva ci dà più stabilità. Calafiori ci dà più possibilità nelle azioni offensive. Domani vedremo chi giocherà»