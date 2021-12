Boateng sul Pallone d’Oro: «Assurdo non darlo a Lewandowski»

Le parole del difensore Boateng sul Pallone d’Oro e sull’ex compagno di squadra al Bayern Monaco Lewandowski

Jerome Boateng, ex difensore del Bayern Monaco ha detto la sua sull’assegnazione del Pallone d’Oro. Le sue parole a spox.com:

PALLONE D’ORO – «Assurdo non darlo a Lewandowski. Cos’altro avrebbe dovuto fare? Sono sicuro che non si abbatterà, anzi ne uscirà più forte. Mi ricorda quello di Frank Ribery del 2013. Se si tratta di scegliere il giocatore al mondo più forte non c’è dubbio che sia o Messi o Cristiano Ronaldo. Però se parliamo di titoli e statistiche, si sarebbero dovute fare valutazioni diverse»