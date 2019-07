Boca Juniors, Benedetto ai saluti: ecco le parole del presidente Angelici che non nasconde la volontà di andare via del Pipa

Il Pipa Benedetto è sempre più vicino a salutare il Boca Juniors. Ecco le parole del presidente Angelici, riportate da Tuttosport: «Non c’è nessun giocatore in vendita ma non mi va di tenere in squadra qualcuno che non ha voglia di restare».

«Lui non andrà via fino a che non avremo il sostituto. Sarà molto difficile perché in Argentina non c’è un numero 9 del suo livello».