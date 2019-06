Bologna, Barreca e altri due terzini nel mirino: i nomi

Il Bologna cerca un nuovo laterale destro. Primi sondaggi per i rossoblù : da Barrec a Dimarco , ecco i nomi

Il Bologna vuole nuovi esterni. Il club di Sinisa Mihajlovic pensa a nuovi elementi per rinforzare la rosa da mettere a disposizione del tecnico. Secondo Il Resto del Carlino, Calabresi non è una prima scelta e dovrebbe partire come riserva.

A destra piace Jacopo Sala, seguito anche dal Parma, mentre a sinistra ci sono le idee che portano ad Antonio Barreca e Federico Dimarco. Il Bologna si è mosso, effettuando i primi sondaggi.