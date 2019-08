Bologna, De Leo: «Mihajlovic ha fatto il discorso prima della partita»

Bologna, De Leo spiega come Mihajlovic sia sempre presente all’interno della squadra, nonostante lontano fisicamente

Sinisa Mihajlovic non abbandona il suo Bologna. Lo dice Emilio De Leo, collaboratore tecnico dei felsinei, dopo la vittoria in Coppa Italia col Pisa. Ecco le sue parole, riportate da Il Corriere dello Sport: «Il tecnico ha fatto il discorso pre-gara alla squadra collegato in video conferenza».

«L’ho sentito durante l’intervallo e alla fine, ed ha assistito in tempo reale alla partita collegato in streaming e via microfono con il nostro collaboratore video, che a propria volta comunicava con me in diretta».