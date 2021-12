Bologna, De Silvestri: «Speravamo in una gara migliore. Merito al Torino»

Le parole di Lorenzo De Silvestri nel post partita della sfida fra Torino e Bologna. Le dichiarazioni del terzino rossoblù

Lorenzo De Silvestri ha parlato a Sky Sport dopo la sfida tra Torino e Bologna. Le parole del terzino rossoblù.

SCONFITTA – «Il mister è stato chiaro con noi e anche noi siamo delusi del risultato. Speravamo in una prestazione migliore, ma per meriti dell’avversario non ci siamo riusciti. Volevamo recuperarla, ma è stato inutile».

ULTIMO STEP – «Non è facile. Ci vogliono uomini forti, episodi che ti girano bene. Prima della Fiorentina ne avevamo vinte 5 in 6 partite, poi ne abbiamo perse 2 per un gol di scarto. Noi sappiamo qual è il nostro obiettivo: la parte sinistra della classifica. Siamo concentrati su questo, tutto il resto in più è guadagnato».