Bologna Fiorentina, Polverosi: «Il confronto per Palladino non è con Italiano ma con Thiago Motta dell'anno scorso. Le due squadre si somigliano in questo aspetto» - Calcio News 24

Bologna Fiorentina, le dichiarazioni di Alberto Polverosi su quello che sarà il derby dell’Appennino all’insegna dell’alta classifica

La Fiorentina sta respirando l’aria di alta classifica, è a -3 dalla vetta ma con la gara contro l’Inter da recuperare. La Viola può ambire a gareggiare per un posto in Champions League, se non per lo scudetto? Bologna-Fiorentina della prossima giornata dirà qualcosa di molto importante e ne spiega le motivazioni Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport, in un match che mette di fronte Palladino e l’ex Italiano:

«Domenica il duello fra passato e presente in tinte viola sarà diretto e i fiorentini avranno modo di alimentare la discussione. Eppure il confronto calcisticamente più corretto non è fra la Fiorentina di Palladino e il Bologna di Italiano, ma fra la Fiorentina di questa stagione e il Bologna della scorsa stagione, quello allenato da Thiago Motta. I punti di contatto sono tanti, a cominciare dall’identità. Quel Bologna e questa Fiorentina hanno in comune lo stesso marchio, sanno giocare in più maniere durante la stessa partita. La loro identità è quella di non avere una sola identità».