Bologna, la bellissima lettera di ringraziamento di Mihajlovic

La lettera di ringraziamento di Sinisa Mihajlovic dopo il tanto affetto ricevuto nelle ultime 48 ore. Ecco le sue parole

Sinisa Mihajlovic ha scritto una bellissima lettera di ringraziamento pubblicata dalla Gazzetta dello Sport: «Ci sono momenti nella vita in cui ti ritrovi a lottare contro un avversario difficile da superare o ad affrontare un problema che è complicato da risolvere. Io vivo ora un momento così, però mi sento molto fortunato perché so di non essere solo. Accanto a me ho scoperto di avere un sostegno enorme».

Ancora Mihajlovic: «Ho ricevuto migliaia di messaggi. Vi assicuro che li ho letti tutti, uno dopo l’altro: ognuno ha rappresentato per me una carezza, un abbraccio e ha toccato il mio cuore. Sono stati giorni duri e mi scuso se non ho risposto e ringraziato ognuno di voi. Grazie, grazie, grazie. Mi avete commosso. Ho finito le lacrime, ora sono pronto a combattere. Ci rivediamo presto».