Allenatore Bologna, Mihajlovic ha le idee chiare: ecco il suo futuro – VIDEO

Allenatore Bologna, Mihajlovic ha le idee chiare in vista della prossima stagione: delineato il suo futuro

Non è tipo da accontentarsi di poco, Sinisa Mihajlovic. E lo sanno bene anche a Bologna. Ecco perché, dalla scelta del prossimo tecnico dei rossoblù, potrebbe capirsi molto delle intenzioni del club felsineo per gli anni a venire.

Il tecnico serbo, in conferenza stampa, è stato piuttosto chiaro: «O si punta all’Europa o me ne vado». Dichiarazioni che dovranno ora misurarsi con l’ambizione della società, che avrebbe tutte le intenzioni di confermarlo sulla propria panchina. Come scontato dopo la straordinaria salvezza ottenuta in questa stagione.