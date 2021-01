Allo stadio Dall’Ara, il match valido per la 20ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Bologna e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio “Dall’Ara”, Bologna e Milan si affrontano nel match valido per la 20ª giornata della Serie A 2020/21.

Sintesi Bologna Milan 0-0 MOVIOLA

3′ Occasione Sansone – Tomiyasu dalla destra: Dominguez sfiora, pallone che diventa buono per Sansone, che sul più bello sbaglia lo stop nel cuore dell’area.

7′ Occasione Leao – Sinistro sbilenco dall’interno dell’are da parte del portoghese, palla fuori.

13′ Traversa di Theo – Calcio di punizione da distanza siderale, palla sulla traversa con la deviazione di Skorupski che per poco non si fa sorprendere.

23′ Doppia occasione Ibra – Prima un colpo di testa e poi un tentativo ravvicinato sulla respinta di Skorupski che compie un doppio miracolo.

24′ Gol di Rebic – Calcio di rigore per il Milan per una trattenuta di Dijks su Leao. Skorupski ipnotizza Ibra, poi Rebic sulla respinta è il più lesto di tutti e manda in vantaggio il Milan.

32′ Occasione Orsolini – Conclusione con il mancino dell’attaccante rossoblù che finisce sull’esterno della rete.

39′ Occasione Sansone – Invenzione di Soriano per il numero 10 che taglia in area, supera Calabria ritarda un attimo la conclusione e poi Donnarumma gli sbarra la strada.

40′ Occasione Calabria – Sponda di Ibrahimovic per Calabria, colpo di testa in tuffo e parata di Skorupski.

41′ Occasione Dominguez – Subito un’altra chance per i rossoblù: Dominguez tutto solo contro Donnarumma calcia addosso al portiere rossonero.

Migliore in campo: Skorupski al termine del primo tempo PAGELLE

Bologna Milan 0-1: risultato e tabellino

MARCATORI: 24′ Rebic (M)

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Soumaoro, Danilo, Dijks; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. All. Mihajlovic

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessiè; Saelemaekers, Rafael Leao, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli

NOTE: AMMONITI: Dijks (B)