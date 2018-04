Bologna-Milan: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Bologna-Milan, 35ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Aria di grande calcio al Dall’Ara per l’incontro della 35ª giornata di Serie A tra Bologna e Milan. I rossoblù non hanno mai battuto una grande in questa stagione e il grande ex Donadoni, che più volte è stato accostato alla panchina rossonera, spera di fare uno scherzetto al suo vecchio club. Il Milan però vuole la vittoria per tornare a sorridere dopo 6 giornate senza successi e per rilanciarsi in chiave Europa League. Donadoni si presenta all’appuntamento con una lunga lista di indisponibili. Assenti e non convocati: Destro, Donsah, Helander, Pulgar, Torosidis. Biglia, Romagnoli e Conti gli indisponibili di Gattuso.

Bologna-Milan: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 15

Bologna-Milan: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

ARBITRO: Piero Giacomelli della sezione di Trieste

Bologna-Milan: probabili formazioni e pre-partita

Donadoni non dovrebbe recuperare Donsah e l’ex di turno Destro per la gara contro il Milan, e si porta dietro il dubbio sul modulo che potrebbe essere il classico 4-3-3 con Mbaye a destra oppure il 3-5-2 visto a Cagliari (in questo caso, dentro Romagnoli). Resta in dubbio Pulgar, che dovrebbe essere sostituito da uno tra Nagy (favorito) e Crisetig. Senza Biglia, si prova almeno a recuperare Chalanoglu che potrebbe tornare nell’undici di partenza al Dall’Ara. In regia più Montolivo di Locatelli, mentre in attacco è di scena il consueto ballottaggio a tre con protagonisti Cutrone (in pole position), Kalinic e Andrè Silva.

BOLOGNA (4-3-3): Mirante; Mbaye, Gonzalez, De Maio, Masina; Poli, Nagy, Dzemaili; Di Francesco, Palacio, Verdi.

Panchina: Da Costa, Santurro, Krafth, Keita, Romagnoli, Torosidis, Crisetig, Falletti, Krejci, Avenatti, Orsolini.

Squalificati: nessuno

Diffidati: Dzemaili, Di Francesco, Helander, Gonzalez, Pulgar

Indisponibili: Destro, Donsah, Helander, Pulgar, Torosidis

MILAN (4-3-3): G.Donnarumma; Calabria, Bonucci, Zapata, Rodriguez; Kessiè, Montolivo, Bonaventura; Suso, Cutrone, Chalanoglu.

Panchina: A.Donnarumma, Storari, Abate, Antonelli, Gomez, Musacchio, Locatelli, Mauri, A. Silva, Borini, Kalinic.

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Indisponibili: Biglia, Romagnoli, Conti

Le dichiarazioni di Roberto Donadoni alla vigilia: «Milan? Quando è arrivato Gattuso aveva difficoltà e poi ha avuto una fase positiva. E’ calata, ma è una di quelle attrezzate. All’andata non meritavamo di perdere, fu un episodio a determinare il punteggio. Possiamo battere una big come il Milan, ma non si pensi solo a limitare gli altri Orsolini? Come Mattia Destro anche lui deve avere più cattiveria. Penso a Cutrone, che ha una sana cattiveria, una voglia spasmodica. Riccardo deve essere meno “bimbo”, crescere da questo punto di vista lo aiuterebbe di sicuro. Anche perché tecnicamente è un giocatore completo».

Le parole di Rino Gattuso in conferenza stampa: «Dopo aver perso con il Benevento abbiamo toccato il fondo. Ora assumiamoci le nostre responsabilità. Non era giusto concedere giorni liberi alla squadra. Nemmeno a me, nonostante avessi in programma due giorni di vacanza in Spagna con la mia famiglia. Ho strappato i biglietti e ho soggiornato qui per lavorare con i miei ragazzi. Per mesi vi ho detto che se questa squadra non gioca in un certo modo, soffre contro qualsiasi avversario. Quando abbiamo giocato con umiltà abbiamo sempre fatto grandi cose. Non dobbiamo adattarci ai nostri avversari. Dobbiamo solo giocare il nostro calcio e farlo come squadra. Le nostre individualità non possono improvvisare: non funziona in questo modo». Poi attacca l’opinione pubblica: «Quando vincevamo eravamo tutti bellissimi, adesso siamo dei mostri. Io posso sedermi qui e lamentarmi ma non funziona così. Abbiamo il dovere di rispondere sul campo». Per poi chiosare: «Il problema è che, ora, non abbiamo il tempo per pensare, o di girovagare e fare esperimenti. Siamo nel bel mezzo della lotta, non possiamo mollare la presa».

Bologna-Milan: i precedenti del match

Sono 139 i precedenti tra Bologna e Milan in Serie A. Il bilancio sorride nettamente ai rossoneri che hanno vinto per 64 volte. Sono 38 invece le vittorie dei rossoblù, 37 i pareggi. Ben 217 i gol realizzati dal Milan contro i 155 dei rossoneri. Il Milan ha sempre vinto contro il Bologna negli ultimi 4 confronti, l’ultimo successo dei rossoblù risale al 6/01/2016. Sono invece 69 i confronti giocati in terra bolognese dove regna un sostanziale equilibrio: 25 successi del Bologna, 20 pareggi e 24 vittorie del Milan con 96 gol segnati dai felsinei e 91 dai milanisti. Le ultime due gare al Dall’Ara sono terminate con il successo dei rossoneri per 0-1.

Bologna-Milan: l’arbitro del match

Sarà Piero Giacomelli della sezione di Trieste a dirigere l’incontro del Dall’Ara tra Bologna e Milan. Il fischietto triestino sarà coadiuvato da Tasso e Tolfo mentre il quarto uomo sarà Saia. Al VAR ci sarà Gavillucci e all’AVAR Schenone. Giacomelli ha diretto il Milan per 10 volte (seconda gara in stagione dopo lo 0-0 con il Genoa a San Siro del 22 ottobre quando fu espulso Bonucci per una gomitata a Rosi) con un bilancio di 5 successi, 3 pareggi e 2 ko. Otto i precedenti tra l’arbitro triestino e il Bologna: 1 vittoria, 2 pareggi e 5 sconfitte il bilancio. Uno anche il precedente stagionale di Giacomelli con il Bologna: la sconfitta con il Napoli per 0-3 alla terza giornata. Da segnalare anche la direzione di un Milan-Bologna, lo scorso anno, che terminò con la vittoria per 3 a 0 per i rossoneri.

Bologna-Milan Streaming: dove vederla in tv

