Bologna, Orsolini: «Emozione STRAORDINARIA»

Riccardo Orsolini, attaccante del Bologna, ha parlato delle sue sensazioni in vista della Champions League

L’attaccante del Bologna Riccardo Orsolini è intervenuto a Sky Sport prima del debutto in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk in casa.

EMOZIONE – «Emozione straordinaria… Non abbiamo beccato alcune big nel nostro accoppiamento, ma questa è la regina delle competizioni e per noi sarà emozionante confrontarci con le migliori squadre d’Europa e del mondo. Lo scorso anno abbiamo scritto la storia e quest’anno vogliamo continuare»

COSA SERVE IN CHAMPIONS – «Un po’ di tutto… Innanzitutto bisogna essere concentrati e capire cosa si sta andando a fare. Poi servirà un pizzico di follia, non guasta mai, per superare ansia da prestazione e paura di sbagliare. Noi siamo concentrati e vogliosi, questa è un’occasione più unica che rara per noi. Alcuni non hanno mai giocato Champions o competizioni europee, sarà una prima volta per molti. Per noi, per il mister, per il pubblico… Dopo 60 anni partecipare alla Champions League è qualcosa di straordinario»

INIZIO STAGIONE – «Abbiamo fatto vedere il nostro valore solo a sprazzi. Nelle gare in casa abbiamo fatto vedere le nostre caratteristiche, quindi aggressione, palleggio nella metà campo avversaria e capacità di creare occasioni. In trasferta abbiamo avuto un po’ troppa leggerezza e subito ripartenze spesso e volentieri pericolose. Stiamo lavorando, siamo un cantiere, ci conosciamo da due mesi e dobbiamo amalgamarci fra di noi. Alcuni devono conoscere il calcio italiano, stiamo lavorando al massimo per limare i difettucci iniziali. Ma sono certo che potremo dire la nostra in tutte le competizioni»

BOLOGNA – «Vogliamo dimostrare al popolo di Bologna, ma anche a quello Nazionale ed internazionale, di poter mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Non vogliamo essere la vittima sacrificale di nessuno, siamo consapevoli delle nostre qualità e vogliamo solo continuare a fare bene. Poi partita dopo partita vedremo come vanno le cose»

LIVERPOOL – «Sono partite che guardi ogni anno dal divano di casa, la possibilità di entrare in uno di quegli stadi è qualcosa di clamoroso, di unico. Dovremo goderci il momento e speriamo di scrivere un’altra paginetta di questa bellissima storia che si chiama Bologna»